Flamengo x Vasco pelo Carioca ao vivo e com imagens: veja onde vai passar

Flamengo e Vasco entram em campo hoje, às 17h45 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, para ver quem avança à final do Carioca 2025.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta —para RJ, ES, MA, PI, SE, AC, AP, AM, RO, RR, PA, DF e Juiz de Fora —MG), sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Flamengo tem a vantagem após ter vencido na ida por 1 a 0. Como fez a melhor campanha na Taça Guanabara, o Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença que avança à decisão.