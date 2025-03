Poatan lista ídolos, minimiza provocação de Ankalaev e imagina pós-carreira

Eu não imaginava chegar [neste patamar]. Eu demorei, mesmo treinando bastante, de quatro a cinco anos para imaginar que poderia viver da luta. Chegar neste nível que cheguei não foi algo que passou pela minha cabeça. [...] Com a vida que eu tinha, sem nenhuma expectativa, sem estudo, posso dizer que a luta me salvou. Consegui me dedicar, aprender e colocar em prática com resultados. Consegui vencer.

Alex Poatan, ao UOL

Fã de nomes como Anderson Silva, Glover Teixeira e Jon Jones, o paulista ganhou lutas, dinheiro e... fama. Desde que venceu Jiri Prochazka, ele leva o nome do Brasil em diferentes lugares do mundo ostentando um dos cinturões mais importantes do UFC. Uma das últimas viagens ocorreu na Coreia do Sul, onde foi recebido como um ídolo local. "Quando cheguei no aeroporto, vi uma multidão. Foi algo surreal", resumiu.

'Não quero promover ele'

Ankalaev não perde uma luta desde 2018; ele vai desafiar Poatan no UFC 313 Imagem: Chris Unger/Zuffa LLC

As viagens do atual campeão dos meio-pesados foram repercutidas por Magomed Ankalaev, que vai tentar tomar o título do brasileiro na noite deste sábado (8), pela luta principal do UFC 313. O evento ocorre em Las Vegas, nos EUA.