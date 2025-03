Transmissão ao vivo de PSG x Liverpool pela Champions: veja onde assistir

Imagem: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

PSG e Liverpool entram em campo hoje, às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela partida de ida das oitavas de final da Champions League.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido com exclusividade pela Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O PSG eliminou o Brest nos playoffs. A equipe de Luis Enrique somou no placar agregado 10 a 0, incluindo uma goleada por 7 a 0 na partida de volta.