Transmissão ao vivo de Benfica x Barcelona pela Champions: onde assistir

Imagem: Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images

Benfica e Barcelona medem forças hoje, às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Benfica garantiu sua vaga na fase de grupos da Champions após superar o Mônaco nos playoffs. A equipe portuguesa venceu o primeiro jogo fora de casa por 1 a 0 e, na partida de volta, protagonizou um empate emocionante por 3 a 3, garantindo a classificação aos 40 do segundo tempo.