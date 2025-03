Tênis: por que João Fonseca caiu mais duas posições no ranking da ATP?

João Fonseca já havia caído dez posições na semana passada. A queda na ocasião aconteceu porque o brasileiro não conseguiu defender os pontos da campanha do ano passado, quando alcançou as quartas de final do Rio Open. Na edição atual, ele foi eliminado logo na estreia.

O carioca de 18 anos tem a chance de voltar a subir no ranking da próxima semana dependendo do seu desempenho no Masters 1000 de Indian Wells. Ele faz a sua estreia no torneio nesta quinta-feira (6), contra o britânico Jacob Fearnley, atual número 81 do mundo.

A melhor posição que João Fonseca alcançou na carreira foi o 68º lugar. Ele assumiu o posto depois de vencer o ATP Buenos Aires 250, o seu primeiro título no circuito profissional de tênis.