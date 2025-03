Onde vai passar Atlético-MG x Manaus pela Copa do Brasil? Como assistir

O Atlético-MG recebe o Manaus hoje, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? O jogo será transmitido com exclusividade pela Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Galo avançou após superar o Tocantinópolis com uma vitória por 2 a 0. Hulk e Rony marcaram os gols da classificação.