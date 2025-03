Fonseca se impressiona com Indian Wells: 'nestes torneios que quero estar'

Depois de fazer sua estreia em torneios Masters 1000 no ano passado em Madri, João Fonseca disputará pela primeira vez um evento deste porte em quadras duras, competindo em Indian Wells. Embora tenha caído na estreia no Rio Open, o brasileiro vem em grande começo de temporada, com um título de challenger e o primeiro de ATP.

"Estou apenas tentando melhorar meu jogo. Tentando melhorar no ranking para que eu possa jogar esses torneios: os 500, os 1000. Estou apenas trabalhando muito duro, eu e minha equipe, para estar aqui com os melhores jogadores", disse Fonseca à ATP Media.

João Fonseca estreia em Indian Wells na quinta-feira, contra o britânico Jacob Fearnley, 81º colocado do ranking mundial. A ordem das partidas ainda não foi definida. A programação do torneio começa às 16h (de Brasília).