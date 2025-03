Fisiculturista de 20 anos morre de desidratação durante festival Arnold

A fisiculturista e treinadora Jodi Vance, de 20 anos, morreu após ter uma desidratação severa enquanto participava do Arnold Sports Festival no último final de semana, nos EUA. A organização do evento afirmou que ela não era uma competidora.

O que aconteceu

O coração de Jodi Vance parou devido a complicações de uma desidratação severa, segundo a família. Os familiares comunicaram a morte por meio das redes sociais da fisiculturista.

Natural do Texas, ela foi a Ohio para participar do festival esportivo e de fisiculturismo, de acordo com o jornal local The Columbus Dispatch. Ela morreu no início da tarde da última quinta. O evento é um dos maiores do segmento e durou quatro dias, da quinta até o domingo.