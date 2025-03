Benfica x Barcelona: horário e onde assistir ao jogo pela Champions League

O Barcelona não precisou dos playoffs por ter feito a segunda melhor campanha na 1ª fase. O Barça venceu seis dos oito jogos, empatou um e teve apenas uma derrota.

A equipe de Hansi Flick conta com grande temporada do trio de ataque formado por Raphinha, Yamal e Lewandowski. O polonês é o vice-artilheiro da Champions, com nove gols marcados.

Benfica x Barcelona -- Champions League