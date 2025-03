Barcelona x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Corinthians não teve facilidade contra a Universidad Central. Após empatar em 1 a 1 o duelo de ida, o Timão empatava novamente até os 43 do segundo tempo, quando Yuri Alberto fez o gol da classificação.

A equipe de Ramón Díaz faz um bom início de temporada, com apenas uma derrota em 15 partidas. No fim de semana, o Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0 e se classificou para a semifinal do Paulistão, que será disputada contra o Santos.

O Barcelona-EQU lidera o Campeonato Equatoriano com nove pontos e 100% de aproveitamento. A equipe equatoriana chega embalada por uma goleada por 4 a 1 diante do Libertad.

Barcelona x Corinthians -- Copa Libertadores 2025