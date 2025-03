Brasileira, algoz de Dino e Bilal ganham moral com títulos antes do Olympia

O Arnold Classic Ohio, primeira grande competição de fisiculturismo do ano, já coroou os seus vencedores e serviu como uma amostra para o Mr. Olympia 2025. Entre os destaques, o Brasil teve mais uma representante campeã e vai para a "Copa do Mundo" da modalidade novamente como favorito na categoria Wellness.

Reinado brasileiro na Wellness

Eduarda Bezerra se sagrou campeã no Arnold desbancando a compatriota Isabelle Pereira Nunes. A atleta ficou em primeiro neste ano após nem ter disputado a edição anterior. No entanto, ela era uma das candidatas ao troféu por ter ficado em terceiro no Mr Olympia 2024.

Isa subiu ao palco com status de favorita, mas levou o vice na Wellness. Ela vinha do título no Mr Olympia 2024 em outubro, tendo superado a tricampeã Francielle Mattos, lenda da modalidade e apelidada de "Ferrari humana'. Ela também havia ficado em segundo no Arnold anterior, atrás justamente de Francielle Mattos, que não participou do evento neste ano.