Rebeca Andrade é indicada ao Laureus, o Oscar do Esporte; veja a lista

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade foi indicada para a categoria Retorno do Ano no prêmio Laureus World Sports Awards, o "Oscar do Esporte". A cerimônia da 25ª edição do evento será realizada em Madri, na Espanha, no dia 21 de abril.

Indicação de Rebeca Andrade ao Laureus

A categoria Retorno do Ano contempla atletas que superaram obstáculos para competir e alcançaram resultados expressivos. Rebeca, ao longo da carreira, e antes dos pódios olímpicos em Tóquio e Paris, lutou para se recuperar de três lesões no ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho direito.