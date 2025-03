Transmissão ao vivo de Barcelona x Real Sociedad: veja onde assistir

A equipe de Hansi Flick chega embalada por cinco vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol. No entanto, na última partida, o Barça protagonizou um empate emocionante por 4 a 4 contra o Atlético de Madrid, em um verdadeiro jogaço válido pela Copa do Rei.

Já a Real Sociedad vem de uma derrota por 1 a 0 para o Real Madrid na semifinal da Copa do Rei. No Espanhol, a equipe ocupa a 9ª posição, com 34 pontos, e busca recuperar o fôlego para se aproximar da zona de classificação para competições europeias.

Barcelona x Real Sociedad -- Campeonato Espanhol