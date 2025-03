Onde vai passar Fluminense x Volta Redonda pelo Carioca 2025? Como assistir

As duas equipes já se enfrentaram na segunda rodada do Estadual, quando o Fluminense atuava com um time alternativo. Na ocasião, o Volta Redonda saiu vitorioso por 1 a 0, mostrando que pode ser um adversário complicado.

O Tricolor busca voltar à final após ser eliminado pelo Flamengo na semifinal do ano passado. O vencedor deste duelo enfrentará na decisão o classificado do confronto entre Flamengo e Vasco.

Fluminense x Volta Redonda -- Campeonato Carioca