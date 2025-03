Na Nike, Italo Ferreira sonha em treino com LeBron: 'Muito motivacional'

Italo Ferreira começou 2025 com uma nova parceria de peso: a Nike. O campeão mundial e olímpico de surfe fechou um contrato de quatro anos com a gigante do esporte antes do início da temporada, tornando-se um dos poucos surfistas a integrar o time da empresa norte-americana.

Em entrevista exclusiva ao UOL, durante uma sessão de testes na São Paulo Surf Club - nova piscina de ondas localizada na Marginal Pinheiros, em frente à Ponte Estaiada -, Italo falou sobre a importância dessa parceria e revelou um desejo: treinar com LeBron James.