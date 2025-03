Fluminense x Volta Redonda: horário e onde assistir ao jogo pelo Carioca

As duas equipes se enfrentaram na segunda rodada, quando o Flu ainda atuava com uma equipe alternativa. Na ocasião, o Voltaço venceu por 1 a 0.

O Tricolor tenta voltar à decisão após cair para o Flamengo na semifinal no ano passado. Quem passar do duelo entre Flu e Volta Redonda enfrenta o classificado do confronto entre Flamengo e Vasco.

Fluminense x Volta Redonda -- Campeonato Carioca