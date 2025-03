Barcelona x Real Sociedad: horário e onde assistir ao jogo pela La Liga

Barcelona e Real Sociedad entram em campo hoje, às 12h15 (de Brasília), no Olímpico de Barcelona (ESP), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Barcelona disputa ponto a ponto com o Real Madrid a liderança de La Liga. Os rivais iniciaram a rodada com 54 pontos e com o Barça na liderança pelos critérios de desempate.