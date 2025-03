Transmissão ao vivo de Vasco x Flamengo pelo Carioca 2025: onde assistir

Mandante, o Vasco optou por jogar no Nilton Santos em vez do Maracanã. O Cruz-Maltino não pode jogar em São Januário, já que o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) não permite os clássicos contra a dupla Fla-Flu no local.

Flamengo venceu rival na Taça Guanabara. No último confronto, o Flamengo saiu vitorioso por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Everton Cebolinha.

A partida de volta será disputada no próximo sábado (8), no Maracanã. O vencedor do Clássico dos Milhões garantirá vaga na final, onde enfrentará o classificado do confronto entre Fluminense e Volta Redonda.

Vasco x Flamengo -- Campeonato Carioca