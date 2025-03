Fonseca embarca para dobradinha de Masters 1000 e voltará à 'bolha' nos EUA

João pode disputar outra competição caso seja eliminado nas rodadas iniciais de seu primeiro Masters 1000 na temporada. Se cair precocemente em Indian Wells, assim como no Rio, ele participará do Arizona Tennis Classic, torneio Challenger que oferece 175 pontos ao campeão e que está marcado para ser disputado entre 11 e 16 de março, em Phoenix. O intuito será manter o ritmo de jogo.

Ainda em março, o brasileiro jogará o Miami Open, mais um torneio Masters 1000. O campeonato na Flórida ocorre entre os dias 19 e 30 deste mês. Na temporada passada, o italiano Jannick Sinner, número 1 do mundo e atualmente suspenso por três meses por doping, foi o campeão do torneio, enquanto o espanhol Carlos Alcaraz conquistou o título em Indian Wells.

João Fonseca autografa bola jumbo no Rio Open 2025 Imagem: Fotojump

Fonseca retornará à sua "bolha" para os eventos nos EUA depois de ter sido a estrela da etapa carioca. O novo fenômeno da modalidade atraiu os holofotes, concedeu várias entrevistas e se aproximou ao máximo do público que lotou o Jockey Club Brasileiro para vê-lo no torneio. Com perfil mais reservado, o tenista prodígio voltará seu foco exclusivamente para o esporte, ficando longe das redes sociais e se concentrando em seu jogo.

Atual 78º do ranking, João só disputou um Masters 1000 até o momento. Ele fez a sua estreia em torneios deste calibre em abril do ano passado, quando entrou em quadra em Madri e venceu o norte-americano Alex Michelsen de virada. No entanto, Fonseca foi derrotado na segunda rodada pelo britânico Cameron Norrie, 30º do ranking na época, na segunda rodada.