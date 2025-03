Internacional x Caxias: horário e onde assistir ao jogo pelo Gauchão

O Colorado teve a melhor campanha na primeira fase do Gauchão. O Inter teve 20 pontos conquistados, ganhando o direito de decidir em casa.

Já o Caxias se classificou para as semifinais por ter feito a melhor campanha entre todos os segundos colocados dos grupos. A equipe, que estava no mesmo grupo do Colorado, somou 14 pontos em oito jogos na primeira fase.

Internacional x Caxias -- Campeonato Gaúcho