Novo presidente da CBG vê 'desafio' e enaltece Rebeca: 'Escolinhas lotadas'

Estamos trabalhando há muito tempo para executar esse Mundial, desde quando nos colocamos como candidatos. É o primeiro Campeonato Mundial na América do Sul, então, temos ciência da expectativa sobre como será esse evento. As estruturas que vão ser utilizadas vão ser as olímpicas. Em parceria com as esferas do governo, com os patrocinadores, e com a Federação Internacional de Ginástica (FIG), que é a realizadora, vamos fazer o melhor Mundial que já teve. Vamos trabalhar bastante para isso.

Nascido no Rio de Janeiro, ele foi ginasta formado no Clube de Regatas do Flamengo e sagrou-se, em mais de uma oportunidade, campeão brasileiro. Em 2012, depois de encerrar a carreira de atleta, graduou-se em Direito pela PUC-Rio. Após os Jogos Olímpicos de 2016, foi chamado a ocupar o cargo de Diretor Jurídico da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro. Ao concluir o Curso de Gestão Esportiva do COB, passou à coordenadoria da Confederação Brasileira de Ginástica.

O que mais ele falou?

Houve um aumento na busca de interessados pela ginástica. Como a CBG pode ajudar no tema? "Há diversos programas de desenvolvimento. Temos 30 centros de excelência espalhados pelo país, tem a prática de ginástica gratuita para mais de 3 mil crianças, que é um projeto que visa à inclusão social e está ligado aos nossos patrocinadores. Temos os processos de desenvolvimento técnico, que é mais ligado ao alto rendimento. Além disso, tem projetos específicos com entidades esportivas. Também buscamos levar as competições nacionais para as cinco regiões para estimular a prática da modalidade".

Brasil foi ouro na Copa do Mundo de ginástica rítmica Imagem: CBG

Como aproveitar esse efeito para uma herança esportiva de resultados? "Foi a quarta edição seguida das Olimpíadas em que conquistamos medalhas, e as nossas medalhas em Campeonatos Mundiais já acontecem, mais ou menos, desde 2001. Quando falo de planejamento estratégico, não é só de planejamento para um atleta que vai competir. Eu falo dos pilares de investimentos da confederação, que vão ser educação, desenvolvimento esportivo, fortalecimento da imagem, crescimento de gestão e governança, e isso vai levar aos resultados esportivos. É uma pirâmide pensada e possível dentro dos recursos que temos hoje. O esporte não é empírico, ele é feito de trabalho, estudo, pessoas capacitadas".