Atleta olímpica relata agressão durante treino em ciclovia de SC

Ele me fechou na ciclovia e eu falei para ele: 'Vai, vai, acelera'. Ele respondeu: 'O que você está falando? Quem você pensa que é?'. Saí para o lado para tentar ultrapassá-lo e seguir meu treino no ritmo forte do qual eu estava correndo e ele, de cima da sua bicicleta, me deu uma pancada na cabeça. Na hora eu revidei, tentei empurrar ele e ele continuou lutando comigo ali com seus braços e eu segui.

Simone Ferraz

Ainda abalada no relato que divulgou nas redes sociais, Simone contou que o homem acelerou a bicicleta e foi embora, impune. A atleta conseguiu finalizar seu treino, mas não da maneira que esperava.

Sofri agressão física, agressão verbal durante o meu trabalho, durante o meu treino. Minutos depois, me faltou ar. Eu comecei a chorar. Eu me desconectei daquilo que realmente importava para mim naquele momento. Mas finalizei. Cheguei em casa e fiquei pensando... Esse senhor que me deu um soco na cabeça enquanto eu estava dividindo a ciclovia com ele — porque a ciclovia é um espaço público municipal do qual todos podem compartilhar — vai sair impune.

Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, Simone participou da disputa dos 3 mil metros com obstáculos. Atualmente, ela é segunda colocada no ranking da prova no Brasil.

Presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Wlamir Motta lamentou o caso e prometeu cobranças às autoridades de Jaraguá do Sul.

"Receba minha solidariedade bem como do atletismo brasileiro. Oficiaremos a prefeitura e as autoridades de segurança para que providências sejam tomadas. Realmente é lamentável e revoltante", disse o executivo.