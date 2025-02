'Nova Sharapova' já ganhou R$ 22 milhões sem ter conta bancária própria

A tenista russa Mirra Andreeva desponta como a próxima grande estrela do tênis. Com apenas 17 anos, a "nova Sharapova" já venceu dois títulos WTA, entrou no top 10 e faturou mais de R$ 22 milhões em prêmios, mas ainda não tem uma conta bancária própria.

O que aconteceu

Andreeva ganhou quase US$ 600 mil (R$ 3,5 milhões) pelo título do Masters 1000 de Dubai, na última semana. Ela derrotou a dinamarquesa Clara Tauson (#38) na final e se sagrou campeã de torneio do circuito profissional pela 2ª vez —sua primeira taça foi no WTA 250 de Iasi, na Romênia, em julho do ano passado.

A russa revelou que todo o dinheiro vai para o pai dela, já que ainda não tem idade para possuir uma conta bancária própria. O novo fenômeno brincou que espera que receba um pouco do valor para "comprar batatas fritas e Coca-Cola".