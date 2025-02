Transmissão ao vivo de Botafogo x Racing na Recopa: veja onde assistir

O Botafogo busca o título inédito. No fim de semana, o time foi eliminado ainda no primeiro turno do Campeonato Carioca, o que aumentou a pressão no alvinegro —ainda sem um técnico efetivado para 2025.

Racing chega para a decisão com uma dúvida: Vietto, autor do primeiro gol no jogo de ida. Ele pode ser baixa devido a uma lesão.

Botafogo x Racing -- Recopa Sul-Americana