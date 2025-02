Brasil vai ao Arnold com próxima 'Ferrari humana' e chance de feito inédito

O esquadrão brasileiro que disputará o Arnold Classic Ohio 2025 conta com uma candidata a estabelecer novo reinado na categoria Wellness e um representante que pode anotar feito inédito entre os homens. A competição de fisiculturismo, uma das maiores no mundo, começa hoje e se estende pelo final de semana.

O que aconteceu

O Brasil terá nove atletas, cinco homens e quatro mulheres, competindo em três categorias diferentes nos EUA —Men's Physique, Bikini e Wellness. São eles: Angélica Teixeira, Diogo Montenegro, Eduarda Bezerra, Emmanuel Costa, Guilherme Gualberto, Isabelle Nunes, Rafael Oliveira, Simara Walter e Vitor Chaves

Dois dos principais nomes da modalidade no país, Ramon Dino e Francielle Mattos não subirão ao palco desta vez. Campeão da Classic Physique no Arnold em 2023 e vice no ano passado, Dino não participa do torneio desta vez para focar seus esforços exclusivamente no Mr. Olympia, enquanto a consagrada "Ferrari humana" está fora da disputa pelo bicampeonato na Wellness.