Transmissão ao vivo de Águia de Marabá x Fluminense: veja onde assistir

O Fluminense visita o Águia de Marabá hoje (26), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming).

A partida não será realizada no estádio Zinho de Oliveira, do Águia de Marabá, devido à sua capacidade inferior a quatro mil lugares. Por isso, a CBF determinou que o jogo fosse no Mangueirão.