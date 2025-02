Onde vai passar Corinthians x Universidad Central? Como assistir ao vivo

O Corinthians busca apagar a má impressão deixada no primeiro jogo. O empate contra uma equipe que estreava na Copa Libertadores gerou desconforto e críticas por parte da torcida e da imprensa.

A UCV, que ocupa a sexta posição no Campeonato Venezuelano, entrou em campo no último sábado e venceu a Portuguesa-VEN por 1 a 0. Agora, busca um resultado positivo no Brasil.

Corinthians x Universidad Central -- Copa Libertadores