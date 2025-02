Onde vai passar Águia de Marabá x Fluminense? Como assistir ao vivo

As duas equipes já se enfrentaram na Copa do Brasil de 2009, com uma vitória para cada lado. O Fluminense, na ocasião, acabou se classificando por conta do critério dos gols fora de casa.

A equipe dirigida por Mano Menezes vem de vitória por 3 a 2 diante do Bangu e avançou às semifinais do Carioca 2025. O Tricolor enfrentará o Volta Redonda no domingo (2).

Já o Águia de Marabá vem de um empate em 0 a 0 diante do Independente pelo Campeonato Paraense. A equipe é a 5ª colocada da competição, com 11 pontos.

Águia de Marabá x Fluminense -- Copa do Brasil