Transmissão ao vivo de Bahia x The Strongest: veja onde assistir

Bahia e The Strongest se enfrentam hoje (25), às 21h30 (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de volta da segunda rodada da Copa Libertadores.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido com exclusividade pela Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A partida de ida terminou em 1 a 1 e quem vencer hoje (25) avança à próxima fase da competição. Nova igualdade leva a decisão da vaga para os pênaltis.