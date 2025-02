LeBron James quebra mais um recorde histórico de Michael Jordan na NBA

King James também está perto de superar Michael Jordan em número de pontos marcados após os 40. Ele soma 601 pontos e está a 70 de alcançar a lenda do Chicago Bulls, que fez 671.

Quem mais somou pontos após o 40º aniversário na história da NBA foi Kareem Abdul-Jabbar, com 1.129. John Stockton, com 983, e Robert Parish, com 866, completam o top 3. Jordan e James são os próximos da lista.

LeBron James volta à quadra na madrugada desta quarta-feira (26), a partir da meia-noite, em jogo contra o Dallas Mavericks.