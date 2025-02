João Fonseca cai no ranking da ATP; veja sobe e desce dos brasileiros

A queda acontece porque os dois brasileiros não conseguiram defender os pontos da campanha do ano passado, quando alcançaram as quartas de final no Rio Open.

Apenas João Fonseca e Thiago Wild seguem entre os 100 melhores tenistas de simples entre os brasileiros. Thiago Monteiro deixou o top 100 mesmo chegando às oitavas do torneio no Brasil, caindo do 99º lugar para o 108º.

Gustavo Heide foi o único brasileiro do top 200 a crescer no ranking da ATP desta semana. Ele ganhou duas posições e agora ocupa o 160º lugar. Já Felipe Meligeni, mais um brasileiro eliminado na estreia do Rio Open, sofreu uma queda brusca de 45 colocações e agora aparece em 194º do ranking.

Bia Haddad perde uma posição

Na categoria feminina, Bia Haddad Maia perdeu uma posição e agora é a 17ª melhor tenista do ranking da WTA. A queda veio após derrota logo na estreia do WTA 1000 de Doha para a polonesa Magdalena Frech.

Os melhores brasileiros no ranking de simples da ATP