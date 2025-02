Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir ao jogo pela Copa do Rei

As duas equipes brigam ponto a ponto pelo título do Campeonato Espanhol. O Barcelona tem 54 pontos, a mesma pontuação do Real Madrid, mas fica à frente nos critérios de desempate, enquanto o Atlético de Madrid aparece na terceira colocação, com 53 pontos.

O Barça avançou às semifinais ao vencer o Valencia por 5 a 0. A equipe de Hansi Flick vem embalada por 14 gols marcados e apenas um sofrido nos últimos três duelos pelo torneio mata-mata.

O Atlético de Madrid não fica muito atrás e somou dez gols nas três partidas anteriores da Copa do Rei. O time dirigido por Diego Simeone superou o Getafe, também com uma vitória por 5 a 0, nas quartas de final.

Barcelona x Atlético de Madrid -- Copa do Rei