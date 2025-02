Havaiano sofre acidente grave e é resgatado desacordado em Pipeline

Em uma entrevista à WSL anos atrás, ele comentou sobre sua visão a respeito da segurança:

"Muita gente me pergunta isso e, sinceramente, me deixa intrigado. Landon encara algumas das ondas mais insanas que já vi e sofre quedas absurdas, então espero que ele continue usando capacete! Já eu? Sou meio medroso, mas tento não pensar se estou de capacete ou não, e apenas foco em completar a onda. Acredito que, se for o seu dia de se machucar, vai acontecer, mesmo que você esteja com armadura completa."

Makai McNamara faz parte de uma família tradicional do surfe havaiano Imagem: Reprodução/Instagram

Acidentes em Pipeline

Pipeline é uma das ondas mais desafiadoras e perigosas do mundo, com uma bancada rasa e condições extremas que tornam qualquer queda potencialmente grave.

Nos últimos anos, diversos surfistas sofreram acidentes sérios na região, incluindo o brasileiro João Chianca, o Chumbinho, que teve uma experiência de quase morte e acabou perdendo a temporada de 2024 do Circuito Mundial.