Mãe russa e nascido nos EUA: o ginasta que quer vestir as cores do Brasil

É um processo, um pé na frente do outro e, a partir daí, aumentar devagar. Quero chegar à seleção, competir no Mundial e em outras competições internacionais, mostrar que eu posso ajudar a seleção. E acho que começa esse ano para mim. Tenho de trabalhar.

Vitaliy Guimarães, ao UOL

A história de Vitaliy tem um capítulo inicial no interior de São Paulo. Tatiana Kondratova, mãe dele e técnica de ginástica, veio trabalhar no Brasil no começo da década de 90. Após uma passagem pelo Pinheiros, mudou-se para Ribeirão Preto, onde conheceu o também treinador Marcelo Guimarães.

Vitaliy Guimarães, ginasta brasileiro Imagem: Ricardo Bufolin/CBG

O casal foi morar nos Estados Unidos, onde nasceu Vitaliy Guimarães — que tem nacionalidade brasileira. "Eu nasci e sempre estive no ginásio. Eu ficava correndo com as crianças, fazendo bagunça. Depois, comecei a frequentar as aulas com os pequenos e, posteriormente, passei a competir. E meus pais sempre ajudaram muito dentro e fora do ginásio".

Marcelo acabou se tornando o primeiro técnico de Vitaliy, que contava também com os ensinamentos da mãe "principalmente, para melhorar no salto e no solo", conta ele. "Éramos como um pequeno time, o Time Guimarães".

Aos 10 anos, o ginasta se mudou para Denver, onde passou a treinar no famoso ginásio 5280 e permaneceu até os 18 anos. Foram ainda cinco anos disputando pela universidade, com quatro anos na seleção de base dos Estados Unidos e dois na adulta.