Vasco x Botafogo: horário e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Vasco e Botafogo entram em campo neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela última rodada da Taça Guanabara.

Onde assistir? Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (YouTube) transmitem o clássico ao vivo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes têm chances de classificação às semifinais. O Cruz-Maltino precisa vencer e ficar de olho no saldo de gols. A disputa é com o Fluminense, que enfrenta o Bangu no mesmo horário.