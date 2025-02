Transmissão ao vivo de Fluminense x Bangu pelo Carioca: veja onde assistir

Fluminense e Bangu duelam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta — RJ, ES, MA, PI, SE, AC, AP, AM, RO, RR, PA, DF e Juiz de Fora), sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Fluminense busca a vaga nas semifinais. O Tricolor precisa vencer o jogo e torcer por um tropeço do Vasco contra o Madureira.