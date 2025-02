Transmissão ao vivo de Grêmio x Juventude pelo Gauchão: veja onde assistir

Grêmio e Juventude duelam hoje (22), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir ao vivo? Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.

O Grêmio encerrou a fase de grupos como líder do Grupo A, somando 17 pontos. Já o Juventude, primeiro colocado do Grupo C com 19 pontos, garantiu a vantagem de decidir a semifinal em casa por ter a melhor campanha.