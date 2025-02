Transmissão ao vivo de Flamengo x Maricá pelo Carioca: veja onde assistir

O Flamengo recebe o Maricá hoje (22), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara.

Onde assistir ao vivo? O jogo será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Flamengo quer a liderança geral. Com 20 pontos e classificado às semifinais, o Rubro-Negro divide a ponta com o Volta Redonda, mas leva vantagem no saldo de gols.