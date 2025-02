Transmissão ao vivo de Caxias x Internacional: veja onde assistir

Caxias e Internacional duelam neste sábado (22), às 16h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta —para o RS), sportv2 (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Internacional avançou às semifinais com a melhor campanha da primeira fase. Líder do Grupo B com 20 pontos, o Colorado garantiu a vantagem de decidir o confronto no Beira-Rio.