Transmissão ao vivo de América-MG x Cruzeiro: veja onde assistir

As equipes já se enfrentaram duas vezes no Mineiro deste ano, com empates em 1 a 1. Caso haja um novo empate, a decisão será nos pênaltis.

O Cruzeiro ainda busca a primeira vitória sob o comando do técnico Leonardo Jardim. O América-MG também vive um momento irregular, sem vencer nas últimas quatro partidas.

América-MG x Cruzeiro -- Campeonato Mineiro