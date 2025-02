Las Palmas x Barcelona: horário e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

A equipe de Hansi Flick vem de uma boa sequência com quatro vitórias consecutivas. Na rodada anterior, a equipe contou com um gol de Lewandowski para vencer o Rayo Vallecano por 1 a 0.

Do outro lado, o Las Palmas luta para se afastar da zona do rebaixamento. A equipe das Ilhas Canárias tem 23 pontos, a mesma pontuação do Valencia.

Las Palmas x Barcelona -- Campeonato Espanhol