Fim simbólico: a disputa de xadrez que abalou a União Soviética, há 40 anos

Kasparov tinha algumas fraquezas aos olhos do Partido Comunista, que fazia distinção entre russos e soviéticos de outras origens das repúblicas socialistas.

Ele não era russo, era meio-judeu e meio-armênio, e veio de Baku [capital do Azerbaijão]. A União Soviética era bastante antissemita. Mesmo naquela época, todo mundo sabia que o Kasparov era jovem, ambicioso. Não era um dissidente, mas alguém que representava a nova onda. Gennadi Sosonko

Entre os amigos de Kasparov estavam artistas, como atores, e alguns dissidentes e críticos do regime comunista da URSS. Já Karpov era o oposto, bem relacionado entre a área "linha dura" da sociedade soviética.

Diferenças se refletiram no tabuleiro

Kasparov era mais agressivo e dinâmico. A opinião é do historiador do xadrez e grande-mestre Andrew Soltis. À CNN, ele explicou que Karpov era muito mais conservador também no tabuleiro. "Ele jogava um jogo de espera frequentemente. Especializava-se em melhorar sua posição gradualmente até que se tornasse opressiva. Karpov raramente ganhou um jogo em menos do que 30 jogadas. Kasparov se divertia ganhando muito rápido".

DIsputa era "Fla-Flu". Não havia meio-termo: entre os soviéticos, ou você era fã de Karpov, ou de Kasparov.