Grêmio x Juventude: horário e onde assistir ao jogo pelo Gauchão

As duas equipes já se enfrentaram no Estadual, com o Juventude levando a melhor. O Tricolor chegou para a partida com 100% de aproveitamento, mas acabou superado por 2 a 0.

O Grêmio vem da classificação diante do São Raimundo, nos pênaltis, na Copa do Brasil. A última partida do Ju foi a vitória por 3 a 2 diante do Pelotas, na última rodada da fase de grupos.

Grêmio x Juventude -- Campeonato Gaúcho