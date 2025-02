Gente como a gente: Fonseca vira torcedor, canta e é pé-quente no Rio Open

Virou torcedor de vez e cantou junto com a galera

João Fonseca cumprimenta Marcelo Melo após a vitória da dupla brasileira nas quartas do Rio Open Imagem: Fotojump / Rio Open

No tie-break, João Fonseca virou torcedor de vez. Ele quebrou o protocolo, levantou da cadeira e passou a cantar com a galera o tradicional cântico "eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor".

Após o ponto final, vibrou bastante, balançando os braços e se comunicando com Melo e Matos. Ele fez questão de apontar para os brasileiros e aplaudir.

Na hora de deixar a quadra, causou tanto alvoroço que os seguranças precisaram fechar a passagem do público. Nisso, quem estava no meio era a própria mãe de João, que precisou se identificar para poder ter a passagem liberada.

Neste sábado (22), ele fará uma ação com Del Potro. Ele e o argentino disputarão uma partida exibição com cadeirantes às 15h.