Potência dos esports vai da inspiração no Corinthians ao futebol com Neymar

Principal organização de esports da América Latina, a Furia expandiu suas atividades das telas de computadores para o campo de futebol no fim do ano passado, com direito a envolvimento de Neymar.

Inspiração corintiana

André Akkari, um dos fundadores e Co-CEO da Furia, é corintiano fanático. Em 2017, ele se juntou a Cris Guedes, "parça" de Neymar, e a Jaime Pádua na empreitada, mesmo inicialmente alheio ao mercado dos esports. O ex-campeão mundial de pôquer queria investir e ficou interessado pelo lado competitivo dos jogos eletrônicos.

O empresário vê a organização como "uma mistura de empresa com um negócio de paixão". Torcedor de carteirinha e com o esporte na bagagem, ele buscou explorar a ligação com os fãs à medida que a marca da Pantera ia crescendo. O Corinthians foi o principal impulsor para Akkari.