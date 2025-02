Zverev é 'namoro antigo' do Rio Open e foi convencido por amigo brasileiro

Hoje, a intimidade é tanta que o alemão tem a liberdade até mesmo de brincar com a cidade natal do brasileiro. Zverev deixou claro que a relação entre eles é descontraída.

Marcelo é um querido amigo, gosta muito de mim. Na verdade, quando a gente conversa, ele costuma dizer que a cidade mais linda do Brasil é Belo Horizonte (cidade de Melo). Eu discordo, não lembro de encontrar praias tão belas em Belo Horizonte (risos). Mas sim, quando estamos juntos conversamos de outros assuntos, brincamos um com o outro Zverev, sobre a amizade com Marcelo Melo

Diretor do Rio Open, Lui Carvalho confirmou a "ajudinha" de Marcelo Melo. O executivo também destacou que houve um convencimento para que Zverev entendesse que faria sentido incluir o torneio do Rio de Janeiro em seu calendário.

O Marcelo é um grande amigo do Sacha (apelido de Zverev) e ajudou a gente a convencê-lo que o Rio Open era uma boa opção de calendário. Na verdade, eles podem jogar vários torneios no ano. E estamos super honrados dele ter escolhido o Rio Open para jogar. Foi uma questão realmente de convencê-lo que fazia sentido no calendário, que fazia sentido o piso do saibro, porque a gente sabe que ele é um ótimo atleta no saibro. E depois também teve o Marcelo falando as coisas: 'Pô, vai ser legal e tal... (risos)' Lui Carvalho, diretor do Rio Open

Zverev recebe convite do Fla, e namorada faz trilha

Técnico do Flamengo, Filipe Luis presenteou Zverev com uma camisa personalizada do clube Imagem: Instagram / @atptour

Zverev tem aos poucos conhecido o "jeitinho carioca" no Rio de Janeiro. Bastante tietado nos treinos e jogos, ele é a principal atração internacional do evento, dividindo os holofotes com o jovem brasileiro João Fonseca, que já foi eliminado.