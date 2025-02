Rio Open vende 2 mil litros de chope, mil sanduíches e 10 mil itens por dia

Já a "La Panata" vende cerca de 300 empanadas. Elas custam R$ 18.

Há ainda cachorro quente, pipoca e opções mais rebuscadas como risotos, massas e petiscos variados. Entre os drinks, vinho, gin, vodka, espumantes, entre outros.

Fila estima aumento de venda em 30%

Loja da Fila no Rio Open: marca é a fornecedora oficial de material esportivo do evento Imagem: Rômulo Cruz / Fila

Mais uma vez fornecedora de material esportivo do Rio Open, a Fila também tem lucrado com o evento. Com uma grande loja oficial no centro do Leblon Boulevard, ela tem vendido cerca de dez mil itens por dia.

A marca estima que terá um aumento de vendas de cerca de 30% em relação ao ano passado. Como já tinha expectativa por uma alta demanda, ela ampliou seu portfólio de produtos, que possui mais de 500 peças. Os preços variam de R$ 59,90 a R$ 1,199,99.