Rio Open: Meligeni lidera campanha de saúde mental no tênis

Diretor de marketing da Wellhub, Flávio Reghini destacou a analogia com as raquetes quebradas. E frisou que ela pode ser aplicada em outros ambientes profissionais.

A raquete quebrada é apenas uma metáfora. Na vida real, especialmente no mundo corporativo, todos enfrentamos momentos de frustração e de pressão que fazem a gente 'quebrar'. Nosso objetivo com essa campanha é mostrar que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, e que investir no bem-estar físico e mental pode salvar o jogo, tanto o de tênis, quanto o da vida. E o Wellhub existe exatamente para isso

Flávio Reghini, Diretor de Marketing do Wellhub

CCO da Euphoria Creative, Marcelo Rizério explicou a escolha por Fernando Meligeni para estrelar a campanha. Em sua avaliação, o ex-tenista tem esse olhar mais profundo sobre a pressão nos atletas.