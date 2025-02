Nada de day off: Zverev treina por 3h seguidas e causa histeria no Rio Open

A duração do treino do alemão, por exemplo, foi maior do que a da partida de duplas dos brasileiros que acontecia simultaneamente na quadra ao lado. Marcelo Melo e Rafael Matos venceram Francisco Cabral (POR) e Jean-Julier Rojer (HOL) por 2 sets a 0 em 1h19min.

Melo, inclusive, fez questão de ir na quadra abraçar Zverev posteriormente. Os dois nutrem um grande laço de amizade, e o brasileiro tem sido uma espécie de anfitrião do alemão no Rio Open.

Ao fim da atividade, Zverev foi ao público para tirar fotos e distribuir autógrafos. O número 2 do mundo causou histeria enquanto era chamado de "Sascha", apelido que ele tem no mundo do tênis e que é um diminutivo de Alexander.

Zverev volta à quadra do Rio Open nesta sexta-feira (21) pelas quartas de final, por volta das 18h30. Seu adversário será o argentino Francisco Comesana.