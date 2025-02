Léo Pereira vai ao Rio Open e engrossa lista do Flamengo no evento

Filipe Luis, inclusive, presenteou Zverev com uma camisa personalizada do Flamengo. O encontro aconteceu após a vitória do alemão nas oitavas de final.

Os representantes do Flamengo têm sido maioria no Rio Open 2025. Além do trio, quem também tem comparecido é o diretor de futebol, Bruno Spindel.

No jogo de João Fonseca, o Rio Open também contou com a presença de representantes do Fluminense. Estavam na torcida o zagueiro Thiago Silva e o auxiliar-técnico Marcão. A partida ainda contou a com a presença de outros esportistas, como o surfista Gabriel Medina e a ex-jogadora de vôlei Fabi.